Nole, 5 azzurri e non solo: il programma su Sky

Complice il rinvio a oggi di alcuni match a causa della pioggia, sarà una super domenica agli Internazionali d'Italia. Cinque italiani in campo, con il ritorno di Sinner (contro Shevchenko) e Fognini (contro Rune), oltre al "recupero" del derby Musetti-Arnaldi e Cecchinato-Bautista. Protagonisti anche Djokovic, Medvedev e Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà una domenica ricca di emozioni agli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Complice il rinvio a oggi di tanti match per la pioggia che ha condizionato la giornata di sabato, il programma prevede sia gli incontri non disputati ieri che il 3° turno della parte alta del tabellone. In campo cinque italiani: Sinner (con Shevchenko), Fognini (con Rune), Cecchinato (con Bautista Agut) e il derby Musetti-Arnaldi. Tornerà in campo anche Djokovic che sul centrale sfiderà Dimitrov, mentre Tsitsipas, Medvedev e Zverev giocheranno (o completeranno nel caso del greco) i rispettivi match di secondo turno.