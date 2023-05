Dopo la sospensione di lunedì a causa della pioggia, in programma il recupero dei match non terminati e validi per il 3° turno: sul Centrale Sonego riparte sotto di un set con Tsitsipas, sul Grand Stand Musetti è avanti 2-1 nel terzo set con Tiafoe. I match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW