Il programma di oggi: c'è Djokovic-Rune

Iniziano i quarti di finale degli Internazionali d'Italia con i match della parte alta del tabellone. Teatro dei due incontri sarà il campo Centrale: alle 13 c'è Djokovic-Rune, alle 19 Cerundolo-Ruud. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno dei quarti di finale agli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Oggi si disputeranno i primi due incontri, quelli della parte alta del tabellone. Riflettori puntati sul match delle 13 sul Centrale tra Novak Djokovic e Holger Rune che tornano ad affrontarsi dopo la finale del Masters 1000 di Parigi Bercy, vinta dal danese. Nell'altra match di giornata, Francisco Cerundolo (che ieri ha battuto Jannik Sinner) affronta Casper Ruud. L'argentino va a caccia della seconda semifinale "mille" in carriera: la prima risale a Miami 2022, quando perse proprio con il norvegese.