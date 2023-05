In programma oggi le due semifinali degli Internazionali d'Italia. Si parte alle 13 con la sfida del nord tra Ruud e Rune, a seguire un grande classico degli ultimi tempi: Medvedev-Tsitsipas. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Roma decide i suoi finalisti dell'edizione 2023 degli Internazionali d'Italia. Alle 13 apre il programma la sfida tra Casper Ruud e Holger Rune. Il norvegese, 4 del seeding, è tra i migliori quattro del torneo romano per la terza volta (2020, 2022). Tra lui e la prima finale agli Internazionali c’è il danese, settima testa di serie del torneo, un avversario che conosce molto bene e sconfitto quattro volte, sempre su terra battuta, in altrettanti confronti. Nella parte bassa tocca invece a Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il russo n°3 del mondo non aveva mai vinto un match al Foro Italico, mentre per il greco (5 del seeding) ha invece raggiunto, senza aver ancora perso un set, la terza semifinale romana. Medvedev e Tsitsipas si incontreranno per la dodicesima volta. Il moscovita è in vantaggio 7-4 nel bilancio degli scontri diretti, ma sulla terra rossa hanno ottenuto un successo a testa: Medvedev a Monte Carlo 2019, quando ha raggiunto la prima grande semifinale sulla superficie a lui meno congeniale, il greco al Roland Garros nel 2021.