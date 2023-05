È il giorno della finale Rune-Medvedev LIVE su Sky

Si concludono oggi gli Internazionali d'Italia con la finale maschile tra Rune e Medvedev. Il danese insegue il secondo mille della carriera dopo Bercy 2022, il russo cerca il primo titolo su terra rossa. L'incontro è in programma alle 16, preceduto alle 13 dalla finale di doppio. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale agli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico si sfideranno per il titolo Holger Rune e Daniil Medvedev, nella sfida in programma alle ore 16 da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il 20enne danese, che nei quarti aveva eliminato il n. 1 al mondo Novak Djokovic, va a caccia del secondo Masters 1000 dopo Parigi Bercy 2022. Medvedev, invece, insegue il primo titolo in carriera su terra rossa e il secondo "mille" della stagione dopo Miami. Sarà il remake del quarto di finale giocato un mese fa a Monte-Carlo, vinto nettamente da Rune. Ad aprire l'ultimo giorno degli Internazionali, però, sarà la finale di doppio maschile: gli olandesi Haase-Van de Zandschulp sfideranno il monegasco Nys e il polacco Zielinski per il titolo. Anche questo match sarà in diretta su Sky Sport.