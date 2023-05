Quali Roland Garros: 3 azzurri al round decisivo

Può ancora arricchirsi la pattuglia italiana al Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma a Parigi dal 28 maggio all'11 giugno. Se sei azzurri sono già certi di un posto nel tabellone principale (sono Sinner, Musetti, Sonego, Cecchinato, Fognini, Arnaldi), altri tre sognano l'accesso al main draw attraverso le qualificazioni. Sono Vavassori, Coboli e Zeppieri che hanno raggiunto il round decisivo del tabellone di quali. Testa di serie n. 12, Zeppieri (che lo scorso anno a Parigi ha giocato per la prima volta un tabellone Slam) ha battuto l'argentino Rodriguez Taverna e giovedì affronterà il portoghese Ferreira Silva, n. 225 ATP. Vittorie in due set anche per Vavassori e Cobolli che hanno eliminato rispettivamente l'austriaco Misolic e lo slovacco Klein. Il torinese sfiderà nel round decisivo il cileno Tabilo, mentre il romano dovrà fare i conti con il francese Lokoli. Entrambi gli azzurri vanno a caccia del primo tabellone Slam in carriera. Niente da fare, invece, per Matteo Gigante (sconfitto in tre set dal n. 15 del seeding, l'argentino Facundo Bagnis) e Riccardo Bonadio (ko contro il francese Blancaneaux).