Esordio sull'erba e vittoria per Jannik Sinner, che vola ai quarti di finale del Libema Open, torneo ATP 250che si sta disputando sui campi in erba di s’-Hertogenbosch, in Olanda. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.9 ATP, secondo favorito del seeding e in gara con una wild card, ha battuto senza particolai problemi il kazako Alexander Bublik, n.47 del ranking, con i parziali di 6-4, 6-2. Jannik, che aveva perso tutti i primi quattro match di main draw disputati sull'erba, ha vinto i suoi primi match sul verde lo scorso anno a Wimbledon quando si è spinto fino ai quarti prima di lasciare via libera a Djokovic (poi vincitore del titolo) dopo essere stato in vantaggio di due set. Venerdì affronterà da favorito il finlandese Emil Ruusuvuori (42 del ranking), battuto in tutti e cinque i precedenti a livello ATP, in cui ha concesso solo un set.