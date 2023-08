Due gli italiani teste di serie: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, in tabellone anche Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Da lunedì 7 a domenica 13 agosto 2023, tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Dal 7 al 13 agosto il grande tennis fa tappa in Canada, con il torneo maschile di Toronto, sesto evento del circuito ATP Masters 1000 di quest’anno. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis. Chiusa la stagione della terra rossa europea e archiviati i primi tornei nordamericani, la stagione del tennis maschile prosegue in grande stile con i due Masters 1000 estivi che portano diritti agli US Open di fine agosto. Il primo è a Toronto, Canada, il secondo sarà a Cincinnati, USA.