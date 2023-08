Non solo il derby: c'è Arnaldi-Medvedev e Musetti

Mercoledì azzurro in Canada con quattro italiani impegnati. Oltre all'atteso derby Sinner-Berrettini, sfida di prestigio per Arnaldi contro Medvedev mentre Musetti sarà opposto all'australiano Kokkinakis. Il Masters 1000 di Toronto è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un mercoledì a tinte azzurre al Masters 1000 di Toronto, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In una giornata dedicata al secondo turno, saranno quattro gli azzurri a scendere in campo. Oltre al derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, previsto nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, i riflettori saranno puntati su Matteo Arnaldi, impegnato contro il n. 3 al mondo Daniil Medvedev. I due si sono già affrontati lo scorso febbraio a Dubai, quando il russo vinse in 2 set. Medvedev è reduce da 20 vittorie nelle ultime 21 partite giocate su cemento outdoor. In contemporanea sarà impegnato anche Lorenzo Musetti, opposto all'australiano Kokkinakis, proveniente dalle qualificazioni.