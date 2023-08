Murray si ritira, Sinner nei quarti senza giocare

Jannik Sinner vola nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Dopo la vittoria nel derby contro Berrettini all'esordio, l'azzurro non è sceso in campo nella notte italiana per via del ritiro di Andy Murray. Lo scozzese, suo avversario negli ottavi, ha annunciato il forfait poco prima del match a causa di un infortunio muscolare agli addominali. "Non riesco a giocare questa sera - ha detto Murray in un breve intervento sul Campo Centrale, salutando i tifosi sugli spalti -. Mi sento di aver deluso il pubblico. Raramente mi sono trovato in una situazione simile nella mia carriera. Mi sento malissimo, è uno schifo". Sinner raggiunge così i quarti di un torneo per l'undicesima volta nel 2023, mentre sarà l'ottavo quarto in carriera in un Masters 1000.