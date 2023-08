Aleksandar Vukic è stato eliminato in 2 set da Monfils (prossimo avversario di Sinner nei quarti) al Masters 1000 di Toronto, ma si è preso gli applausi del pubblico canadese per un punto da sogno. Sul 3-3 del 1° set e servizio a suo favore, l'australiano ha salvato una palla break in maniera rocambolesca: Vukic è scivolato, ha effettuato un colpo da sdraiato e poi, dopo essersi rialzato, ha chiuso lo scambio con un vincente lungolinea di dritto. Rivedilo all'inizio del VIDEO sopra

