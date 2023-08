Finale a Toronto: Sinner-De Minaur LIVE alle 22

Ultimo atto al Masters 1000 di Toronto con Jannik Sinner opposto all'australiano De Minaur, alla prima finale in carriera in un 1000. L'altoatesino vuole spezzare il tabù dopo le sconfitte a Miami 2021 e 2023: i precedenti dicono 4-0 per lui. La finale è in programma alle 22 italiane, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA SEMIFINALE

È il giorno della finale al Masters 1000 di Toronto, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'ultimo atto del torneo canadese vedrà protagonista Jannik Sinner che, alla terza finale in carriera in un 1000, andrà a caccia del primo titolo di questo livello contro Alex De Minaur, n. 18 al mondo. L'altoatesino è reduce dalla semifinale vinta contro lo statunitense Paul (doppio 6-4) e vanta numeri incredibili nel 2023 in cui ha vinto 40 partite: più di lui soltanto Alcaraz e Medvedev. Non sarà facile contro l'australiano, alla prima finale in un Masters 1000, un rivale che ben conosce visto che i due hanno giocato insieme in doppio.

Sinner-De Minaur, i precedenti L'azzurro e l'australiano si sono affrontati già quattro volte e Jannik ha vinto in tutti i precedenti. L'ultima sfida risale al Masters 1000 di Madrid dell'anno scorso: Sinner vinse al 2° turno con un netto 6-4, 6-1. L'unico precedente su cemento all'aperto, invece, risale agli Australian Open 2022 in cui Jannik chiuse in 3 set (7-6, 6-3, 6-4) garantendosi un posto nei quarti di finale. leggi anche Meraviglioso Sinner: Paul ko, è finale a Toronto

Sinner-De Minaur, dove vederla in tv La sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, valida per la finale del Masters 1000 di Toronto, si giocherà domenica 13 agosto alle ore 22 italiane sul Campo Centrale del Sobeys Stadium di Toronto, in Canada. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Disponibile anche su Sky Go in HD.