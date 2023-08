A Cincinnati si chiude il secondo turno con l'entrata in scena di Jannik Sinner, pochi giorni dopo la vittoria del suo primo 1000 a Toronto. In campo anche Musetti e Sonego. Esordio nella notte per Djokovic, alla sua prima partita dopo la finale di Wimbledon. Doppio canale per tutto il programma con Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, si parte alle 17

Al Masters 1000 di Cincinnati si concludono oggi - mercoledì 16 agosto - i match di secondo turno con i tre italiani in campo tutti in apertura: Musetti e Sinner a seguire uno dopo l’altro e Sonego, in probabile sovrapposizione con Sinner. Per Jannik - opposto a Lajovic nel giorno del suo compleanno - sarà il ritorno in campo pochi giorni dopo la vittoria del suo primo Masters 1000 in carriera a Toronto. Esordio nella notte per anche pr Nole Djokovic, alla sua prima partita dopo la finale di Wimbledon. Musetti torna in campo contro Medvedev dopo aver superato Evans, Sonego sfida Fritz dopo aver battuto Shevchenko. Doppio canale per tutto il programma con Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW, a partire dalle 17.