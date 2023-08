Finale stellare Alcaraz-Djokovic, ore 22.30 su Sky

La sfida più attesa deciderà il Masters 1000 di Cincinnati. Alcaraz e Djokovic si ritroveranno uno di fronte all'altro appena un mese dopo la meravigliosa finale a Wimbledon, vinta dallo spagnolo in cinque set. La finale è in programma alle 22.30, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic i finalisti del Masters 1000 di Cincinnati. La sfida più attesa deciderà il torneo dell'Ohio, la rivincita della meravigliosa finale di Wimbledon giocata dal numero 1 e 2 al mondo appena un mese fa e vinta dallo spagnolo in cinque set. Alcaraz e Djokovic arrivano in finale dopo aver battuto in semi rispettivamente Hubert Hurkacz e Sascha Zverev, ma con due cammini totalmente diversi. Lo spagnolo ha sempre giocato tre set nel corso della settimana e ieri, con il polacco, ha dovuto annullare un match point sul 5-4 nel secondo parziale. "Mi sento bene, anche se molti penseranno che arrivo stanco alla finale" ha detto Alcaraz dopo la semifinale. Percorso netto, invece, per Djokovic che non ha perso un set al Lindner Family Tennis Center, archiviando la pratica Zverev con il punteggo di 7-6(5), 7-5. Il serbo, tuttavia, sa che comunque vada non potrà tornare n. 1 al mondo prima degli US Open, ma andrà a caccia del 39° Masters 1000 della sua carriera.