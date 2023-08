Djokovic e Ruud in campo: il programma di oggi

Inizia il secondo turno a New York con la parte bassa del tabellone maschile. Djokovic sfida lo spagnolo Zapata Miralles, mentre il finalista 2022 Ruud sarà impegnato con il cinese Zhang. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Terza giornata agli US Open, in un mercoledì che apre il programma del secondo turno. In campo maschile, sarà una giornata dedicata alla parte bassa del tabellone, quella guidata da Novak Djokovic. Dopo essersi garantito il ritorno in vetta al ranking, il serbo affronterà lo spagnolo Zapata Miralles. Tra gli altri match di giornata, attenzione rivolta al norvegese Casper Ruud, finalista lo scorso anno e Stefanos Tsitsipas, rispettivamente opposti al cinese Zhang e allo svizzero Stricker.