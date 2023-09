US Open, il programma di oggi: tocca a Djokovic

Al via i primi incontri di 3° turno degli US Open: nessun italiano in campo, ma c'è Novak Djokovic, che affronta da favorito il connazionale Laslo Djere. Ecco i match da non perdere. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Quinta giornata degli US Open, dove si giocano i primi incontri di 3° turno. Nessun italiano impegnato nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic, che oggi sfiderà per un posto in ottavi di finale il connazionale Laslo Djere, testa di serie n°32 del seeding. Poche le teste di serie rimaste: gli americani Fritz (9) e Tiafoe (10) se la vedranno con il 17enne ceco Mensik e il francese Mannarino (22). Da non perdere anche Paul-Davidovich Fokina. Tra le donne tocca alla campionessa in carica Swiatek contro Juvan, mentre l'idolo di casa Gauff se la vedrà con Mertens. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale Sky 212.