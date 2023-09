Djokovic ai quarti, fuori Swiatek: i risultati

Nessun problema per Djokovic che elimina il croato Gojo in tre set. Dominano gli americani nella parte bassa: ai quarti Tiafoe, Fritz e Shelton. Nel torneo femminile fuori a sorpresa la campionessa Swiatek che da lunedì prossimo non sarà più n. 1 al mondo dopo 75 settimane consecutive. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Continua la marcia statunitense di Nole Djokovic. Il serbo si è qualificato per i quarti degli US Open, battendo il croato Borna Gojo con lo score di 6-2, 7-5, 6-4 in 2 ore e 27 minuti. Per Djokovic è la tredicesima volta in carriera nei quarti di finale a New York su 17 partecipazioni complessive. Nel prossimo turno sfiderà Taylor Fritz in una parte del tabellone dominata dagli statunitensi. L'altro quarto di finale, infatti, sarà il derby tra Ben Shelton (che a sua volta aveva battuto il connazionale Paul) e Frances Tiafoe.