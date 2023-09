Musetti-Safiullin per la finale, LIVE 11.30 su Sky

Al terzo tentativo Musetti insegue la prima finale stagionale nel circuito ATP. L'avversario sarà il russo Roman Safiullin, n. 55 al mondo: tra i due non ci sono precedenti. L'ATP 250 di Chengdu è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali all'ATP 250 di Chengdu, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'atteso protagonista del giorno è Lorenzo Musetti che, dopo la vittoria contro Rinderknech, giocherà la terza semifinale del 2023. L'avversario sarà il russo Roman Safiullin, n. 55 della classifica mondiale. Tra l'azzurro e il russo non ci sono precedenti. Musetti andrà a caccia della prima finale stagionale in cui affronterebbe uno tra Sascha Zverev e Grigor Dimitrov, opposti nella seconda semifinale.