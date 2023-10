Sinner e Musetti nella parte bassa: il tabellone

Svelato il tabellone del Masters 1000 cinese che torna a distanza di quattro anni dopo lo stop per le restrizioni legate alla pandemia. Sono cinque gli italiani al via. Bye al primo turno per Sinner e Musetti, entrambi inseriti nella parte bassa guidata da Medvedev. Doppio confronto Italia-Australia all'esordio con Arnaldi-Popyrin e Fognini-Kokkinakis, mentre Sonego attende un qualificato. Il Masters 1000 di Shanghai sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 ottobre

Quattro anni dopo l'ultima volta torna l'appuntamento con il Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 ottobre. Un torneo che vedrà al via cinque italiani, guidati dalle teste di serie n. 6, Jannik Sinner, e n. 17, Lorenzo Musetti. Entrambi sono stati inseriti nella parte bassa del tabellone: l'altoatesino è nel quarto di Medvedev (tra i pericoli anche Zverev e Shelton), mentre il carrarino potrebbe incontrare Hurkacz al terzo turno e Rune negli ottavi. Sia Sinner che Musetti entreranno in scena al secondo turno, mentre al primo giocheranno Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, quest'ultimo entrato grazie a una wild card. Sarà doppia sfida Italia-Australia con Arnaldi-Popyrin e Fognini-Kokkinakis, mentre Sonego attende un qualificato. In un tabellone guidato da arlos Alcaraz, il grande assente è Novak Djokovic, quattro volte vincitore dello Shanghai Masters, che ha deciso di saltare lo swing asiatico dopo la vittoria degli US Open. Il suo rientro è previsto per il Masters 1000 di Parigi Bercy, ultimo grande appuntamento prima delle Nitto ATP Finals di Torino.