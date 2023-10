Sinner-Alcaraz vale la finale: dove vederla in tv

Sei mesi dopo l'epica sfida a Miami, Sinner ritrova Alcaraz sul suo cammino nella semifinale dell'ATP 500 di Pechino. Il match è in programma mercoledì alle 13.30 sul Diamond Court dell'Olympic Green Tennis Centre, da seguire in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Da Miami a Pechino. Sei mesi dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno uno di fronte all'altro. Ancora una volta su cemento e ancora una volta con una finale in palio. Stavolta è quella del China Open , torneo ATP 500 in corso a Pechino. Un confronto atteso e sentito, presentato già da Alcaraz in conferenza stampa: "Il livello che mostriamo in campo è incredibile, penso che a tutti piacciano le nostre partite".

Sarà il settimo confronto nel circuito maggiore tra Sinner e Alcaraz : il bilancio è in perfetta parità: 3-3. Oltre Miami, le altre due vittorie dell'azzurro risalgono al 2022, sulla terra di Umago (finale) e sull'erba di Wimbledon (ottavi). Di contro, Alcaraz ha vinto tutte le sfide su cemento tranne l'ultimo precedente . I due, però, si sono affrontati anche a livello Challenger nel 2019 ad Alicante: in quel caso vinse Alcaraz.

Dove vedere Sinner-Alcaraz

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valida per le semifinali del China Open, è in programma mercoledì 3 ottobre non prima delle ore 13.30 italiane sul Diamond Court dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino, in Cina. L'incontro sarà in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky. Visibile anche in streaming con SkyGo.