Sinner-Dimitrov, il quarto LIVE sul 212 di Sky

Dopo Pechino, il circuito si sposterà a Shanghai per l'atteso Masters 1000, da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 ottobre. Cinque gli italiani al via: Sinner, Musetti, Sonego, Arnaldi e Fognini (quest'ultimo entrato con una wild card). Oggi è stato reso noto il tabellone: Sinner è stato inserito nella parte bassa del tabellone con Zverev e Medvedev, IL TABELLONE COMPLETO