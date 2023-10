Il direttore del torneo Tiley ha di fatto ufficializzato la presenza dello spagnolo, ma dallo staff dello spagnolo per ora nessuna conferma: "Non c'è ancora una data programmata". Nadal non gioca proprio dallo scorso Australian Open ed è sceso alla posizione numero 240 del ranking. Speranze anche per il ritorno di Kyrgios

Nadal agli Australian Open 2024 ci sarà, parola di Craig Tiley, il direttore del torneo. Rafa non gioca da quasi un anno, proprio dagli ultimi Australian Open del 2023 dove era uscito di scena al secondo turno contro l'americano Mackenzie McDonald. Ora è pronto il grande ritorno per il 22 vincitore degli Slam, come detto dallo stesso Tiley al "The Today Show" di Nine Network, rete tv australiana: "Possiamo rivelare in esclusiva qui che Rafa tornerà" - sono state le sue parole -. "È stato lontano dai campi per gran parte dell'anno e parlando con lui negli ultimi giorni ha confermato che tornerà, cosa di cui siamo davvero entusiasti."

Ma lo staff non conferma (per ora) Nonostante le parole del direttore del torneo, lo staff di Rafa frena. Il rappresentante di Nadal, Benito Perez-Barbadillo, ha sottolineato alla Reuters come sia ancora presto per un annuncio ufficiale: "Posso confermarvi che Rafa si sta allenando, come hanno visto tutti nel suo ultimo post su Instagram - ha detto Perez-Barbadillo -. Ma non c'è ancora una data confermata, fissata o programmata per il suo ritorno".

Torna anche Kyrgios? Non solo Rafa, Tiley ha parlato anche dell’australiano che, ugualmente, potrebbe tornare in tempo al Melbourne Park dopo un 2023 pieno di infortuni, dove è sceso in campo soltanto a giugno a Stoccarda: "Sappiamo che Nick si è allenato e vuole tornare anche lui. Quindi ci aspettiamo di vederlo tornare", ha detto il direttore del torneo.