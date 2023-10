Niente ATP 500 di Basilea per Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha un problema alla fascia plantare del piede sinistro e un affaticamento alla parte bassa della schiena e per questo ha annunciato sui social il suo forfait dal torneo svizzero, al via il prossimo 21 ottobre

Carlos Alcaraz salterà l'ATP 500 di Basilea in programma dal 21 al 29 ottobre. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai per mano di Grigor Dimitrov (clicca qui per gli highlights) ha annunciato il forfait sul proprio profilo Instagram. "Purtroppo quest'anno non potrò giocare a Basilea - scrive lo spagnolo -. Ho un problema alla fascia plantare del mio piede sinistro e un affaticamento nella parte bassa della schiena che necessitano di cure per poter giocare il resto della stagione". Da capire a questo punto se il numero 2 del mondo riuscirà a recuperare in tempo per Parigi-Bercy (30 ottobre-5 novembre), ultimo Masters 1000 prima della Finals di Torino del 12-19 novembre.