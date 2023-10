Sinner fa 54 e vola in semifinale: Tiafoe ko

Sinner si prende la rivincita su Tiafoe, che lo aveva battuto due anni fa sullo stesso campo, e si qualifica per le semifinali del torneo austriaco in cui affronterà Rublev. L'azzurro, al 54° successo stagionale, eguaglia Corrado Barazzutti (1978) per numero di vittorie in una singola annata. L'ATP 500 di Vienna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

