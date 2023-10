Domenica 29 ottobre Marco Mengoni ha interrotto il soundcheck del suo concerto al Gasometer di Vienna per vedere in diretta su Sky Go il match point decisivo di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. L'azzurro ha battuto il russo nella finale disputata proprio nella capitale austriaca: "Fermate il soundcheck, Sinner ha vinto!", ha detto il cantante al microfono

