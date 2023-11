Dopo il trionfo di Vienna Sinner scende in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy (stasera su Sky il debutto con McDonald) e intanto si prepara per le ATP Finals di Torino: "Mi fa piacere essermi qualificato, per me è un evento importante - ha detto ai nostri microfoni -. Spero di andare il più lontano possibile, darò il 100%". Poi sul 2024: "Sarà fondamentale la preparazione, posso ancora fare uno step fisicamente". Le ATP Finals sono LIVE su Sky dal 12 al 19 novembre

BERCY, PROGRAMMA DI OGGI CON SINNER