L'Italia sogna: è in semifinale di BJK Cup!

L'Italia torna in semifinale di Billie Jean King Cup (la ex Fed Cup) nove anni dopo l'ultima volta grazie al secondo successo consecutivo alle Finals di Siviglia: dopo la Francia, questa volta va ko la Germania. Decisive ancora una volta le vittorie in singolare di Trevisan e Paolini

Il momento magico del tennis azzurro trascina anche le ragazze, che tornano nove anni dopo l'ultima volta in semifinale di Billie Jean King Cup, la ex Fed Cup che tante soddisfazioni ci ha dato ai tempi delle varie Pennetta, Schiavone, Errani e Vinci. L'Italia batte la Germania e conquista il pass per le migliori quattro, sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Decisive, così come accaduto ieri contro la Francia, le due vittorie in singolare. Nel primo Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto 7-6, 6-1, in due ore di partita, Eva Lys, n.130 del ranking, dopo aver annullato alla sua avversaria un set-point nel tie-break del primo parziale. Dominio di Jasmine Paolini, n.30 WTA, che nsi è liberata per 6-3, 6-2 di Anna-Lena Friedsam, n.115 ddel ranking. Ininfluente il doppio, con le azzurre che sabato incroceranno la prima del Gruppo B, che comprende Australia, Slovenia e Kazakistan.