Tanti applausi per Sinner nel suo primo allenamento sul centrale del Pala Alpitour. Tutto il suo staff intorno a lui. È anche l'ultimo allenamento prima del via: l'azzurro giocherà il primo singolare in programma domenica non prima delle 14.30. Avversario il greco Stefanos Tsitsipas. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 19 novembre

TUTTO OK PER TSITSIPAS - GUIDA TV: LE FINALS SU SKY