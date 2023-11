Sinner: "Partita perfetta, il supporto è pazzesco"

Le parole di Jannik dopo la vittoria all'esordio nelle Finals contro Tsitsipas: "La partita è stata preparata perfettamente, ma al di là del risultato il supporto del pubblico è stato pazzesco. Nelle prossime due partite dovrò alzare il livello per giocare alla pari" SINNER BATTE TSITSIPAS: IL RACCONTO DEL MATCH

Uno show a tinte azzurre ha colorato il primo singolare delle ATP Finals 2023. È quello di Jannik Sinner che ha iniziato il torneo del Pala Alpitour con una vittoria contro Tsitsipas. Una domenica iniziata con il boato del pubblico di Torino all'ingresso in campo e conclusa con il coro "Sinner, Sinner" al termine del match. "Al di là del risultato il supporto del pubblico è pazzesco" ha detto l'altoatesino, felice per la vittoria ma consapevole di poter alzare ancor di più il proprio livello. "La partita di oggi è stata preparata perfettamente - ha spiegato - Ho giocato come avevo immaginato, a un ottimo livello. La destinazione era Torino e adesso mi godo il momento".

"Infortunio Tsitsipas? Non mi sono distratto" Ai microfoni di Sky Sport, Sinner ha ammesso di essersi preparato soltanto alla sfida con Tsitsipas, senza tenere in considerazione eventuali piani B per via dei problemi alla schiena del greco: "Ho sentito di questo problema ieri, ma in questo momento non voglio spendere tempo sui social perché c'è altro a cui pensare. Da stamattina pensavo di giocare contro Tsitsipas ed è quanto accaduto. Sapevo, però, che ci fosse la possibilità di affrontare Hurkacz che è un giocatore totalmente diverso". leggi anche È subito Sinner-show: Tsitsipas ko in due set

"Nelle prossime due partite dovrò alzare il livello" Testa, dunque, alle prossime due sfide del girone contro Djokovic e Rune per cercare la qualificazione alle semifinali. "Sono due giocatori diversi" ha detto Jannik che a Sky ha aggiunto: "So che devo alzare ancor di più il livello per giocare alla pari le prossime due partite. Ogni volta che entrerò in campo sarà una bella emozione, spero di giocare bene".