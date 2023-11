Musetti: "Sinner in forma, sarà l'asso in Davis"

Lorenzo Musetti è a Torino per tifare l'amico e compagno di Nazionale Sinner, che ritroverà la prossima settimana in Davis: "Le Finals sono un obiettivo per il prossimo anno. Jannik si è confermato, è il più in forma del torneo. Tutti ce lo invidieranno a Malaga, sarà il nostro asso nella manica. Spero possa vincere le ATP Finals". Finals e Coppa Davis sono in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW. E dal 17 novembre lo speciale "Lorenzo Musetti, sopra le righe"

