Sinner, la sfida contro Rune vale più di tutte

Quella contro Rune sarà un'altra sfida feroce con l'ultimo tabù da sfatare per Sinner. Il fenomeno danese, allenato da Boris Becker, rimane infatti a questo punto l'unico top ten non ancora battuto da Jannik in carriera.

Si riparte da qui. Dal paradiso toccato per la prima volta contro Djokovic, alla necessità di recuperare in fretta dalla fatica delle oltre 3 ore di gioco durissime con il n.1. Perchè di fronte al temperamento del 20enne Rune, sarà un'altra sfida feroce con l'ultimo tabù da sfatare. Il fenomeno danese, allenato da Boris Becker, rimane infatti a questo punto l'unico Top Ten non ancora battuto da Jannik in carriera.

Due precedenti Lo scorso aprile in una splendida semifinale sulla terra di Montecarlo, 7-5 al terzo set per un Rune versione "bad boy". Polemico in campo con il pubblico che tifava Sinner, facendo arrabbiare pure Jannik, solitamente impassibile. L'altra sconfitta arrivata invece a Sofia, lo scorso anno a livello indoor, complice un ritiro sotto 5-2 al terzo set per una distorsione al piede molto dolorosa. Stavolta Jannik dovrà replicare la partita perfetta, aggressiva e varia nei contenuti tecnici, vista con Djokovic. Stavolta a Torino la sfida contro Rune vale più di tutte. Vale un posto in semifinale in caso di vittoria, un traguardo che potrebbe anche arrivare se Djokovic perdesse un set contro Hurkacz.

Attesa incredibile The New Big Three, ovvero i nuovi tre fenomeni, Sinner, Rune e Alcaraz, si vogliono prendere tutto il tennis mondiale, ereditando il potere tennistico dei mitici Big Three: Federer, Djokovic e Nadal. Con una certezza. Nei prossimi 10 anni il tennis è in buone mani. Fortunati noi, per il privilegio di vedere in questa ristretta èlite un ragazzo italiano di 22 anni.