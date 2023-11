Ivan Ljubicic analizza la vittoria di Sinner contro Rune, la 3^ di fila alle Finals: "Era difficile ripetere la perfomance contro Djokovic, ma Sinner trova sempre il modo di vincere anche partite come questa. E' veramente importante in queste condizioni. Lui vuole vincere. Ora vediamo chi troverà in semifinale"

