Sinner, schiena ok. Allenamento alle 16

Nel video Paolo Aghemo fa il punto sulle condizioni di Jannik Sinner, che ieri durante il match contro Rune si era toccato più volte la schiena. Non è prevista nessuna visita o controllo in giornata, il che conferma le sensazioni a caldo dello stesso giocatore: nulla di preoccupante. Sinner scenderà in campo alle 16 per l'allenamento alla vigilia della semifinale

