Non solo Sinner-Medvedev: c'è Djokovic-Alcaraz

I primi quattro al mondo oggi in campo a Torino per le semifinali delle ATP Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Oltre a Sinner-Medvedev, riflettori puntati su Djokovic-Alcaraz che si ritrovano contro tre mesi dopo la straordinaria finale di Cincinnati

È il giorno delle semifinali alle ATP Finals di Torino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è tutta per Jannik Sinner - primo italiano di sempre tra i migliori quattro nel torneo dei maestri - che in una storica semifinale affronterà Daniil Medvedev, remake delle recenti finali di Vienna e Pechino. Il vincente affronterà in finale uno tra Djokovic e Alcaraz, opposti nell'altra semifinale. Un confronto da leggenda tra il n. 1 e il n. 2 al mondo che si ritroveranno di fronte per la prima volta dalla finale thriller di Cincinnati dello scorso agosto, vinta da Nole dopo 4 ore di gioco. Sarà il quarto confronto dell'anno tra il serbo e lo spagnolo che hanno giocato un'altra grande finale, quella di Wimbledon.