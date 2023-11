Coppa Davis, Finlandia in semifinale: Canada ko

I campioni uscenti si arrendono alla nazionale finlandese nei quarti di Coppa Davis a Malaga. Canada in vantaggio grazie al successo di Raonic contro Kaukovalta. Poi la rimonta con la vittoria di Virtanen contro Diallo. Infine il punto decisivo firmato da Helioevaara e Virtanen, che hanno sconfitto in due set Galarneau e Pospisil nel doppio. In semifinale la Finlandia sfiderà la vincente di Australia-Repubblica Ceca

E' la Finlandia la prima semifinalista della Coppa Davis 2023. A Malaga ha sconfitto 2-1 il Canada campione uscente. La squadra nordamericana era passata in vantaggio, grazie al successo in due set (6-3, 7-5) di Raonic contro Kaukovalta. Virtanen - assoluto protagonista dell'impresa finlandese - ha pareggiato i conti con la vittoria in due set (6-4, 7-5) contro Diallo nel secondo singolare. Nel decisivo doppio la coppia Virtanen/Helioevaara ha conquistato il punto del 2-1 contro Galarneau/Pospisil, sconfitti con il punteggio di 7-5, 6-3. La Finlandia in semifinale sfiderà la vincente della sfida tra Australia e Repubblica Ceca.