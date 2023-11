Da Torino a Malaga: sarà ancora Sinner-Djokovic?

Jannik Sinner e Nole Djokovic possono ritrovarsi di fronte nelle semifinali di Coppa Davis a Malaga. Prima però gli Azzurri devono battere l'Olanda, appuntamento in diretta giovedì dalle 10 su Sky Sport e in streaming su NOW . Sinner giocherà sia il singolare che il doppio

Sinner non c'era a Malaga un anno fa perché infortunato. Stavolta ce lo teniamo stretto. È lui il leader dell'Italia a cui aggrapparsi dopo la fantastica settimana vissuta da protagonista alle Atp Finals. Filippo Volandri lo utilizzerà in singolo e anche in doppio , come va fatto con il giocatore più forte. Nel secondo singolare verrà schierato chi si farà trovare più in forma tra il talento di Musetti e la solidità di Sonego , con il giovane Arnaldi nel ruolo di jolly utilissimo come si è visto anche nel girone a Bologna.

La resa dei conti tra Sinner e Djokovic

I due numeri uno come ago della bilancia per un posto in finale. A Torino abbiamo viste le due versioni diverse. La prestazione sontuosa in cui Jannik ha battuto Nole con aggressività e coraggio: prevalendo 7-6 al terzo set dopo tre ore di gioco. Fino all'atto conclusivo coinciso nella versione mostruosa esibita da Nole nella finale perfetta. Ma c'è tempo per rifarsi. C'è ancora tempo per finire il lavoro in Coppa Davis nell'ultimo prestigioso appuntamento dell'anno. Sognare ancora si può, insieme a Jannik.