Berrettini: "Voglio provare le emozioni di Malaga"

Da Malaga all'Australia, dalla panchina al campo. Riparte così Matteo Berrettini che, forte delle emozioni vissute da tifoso in Coppa Davis, vuole vivere un 2024 da protagonista per dimenticare un'altra stagione segnata dagli infortuni: " Spero di sentire le emozioni sentite a Bologna e Malaga - ammette il romano a margine dei Supertennis Awards - Quelle sensazioni vissute fuori dal campo voglio viverle anche in campo perché è quello che mi è mancato di più. Sgolarmi in panchina mi ha fatto bene, ma quello che mi piace fare di più è esultare o arrabbiarmi per un punto. Non vedo l'ora di tornare a farlo".

"Classifica complicata, ma sono carico"

Berrettini, scivolato al n. 92 della classifica mondiale, ritornerà in campo in Australia, 4 mesi dopo l'infortunio alla caviglia rimediato agli US Open. L'azzurro disputerà gli Australian Open, ma faticherà a entrare nei main draw degli altri tornei vista la posizione nel ranking ATP: "Con la mia classifica è un po' più complicato - ammette - Voglio giocare dei match prima degli Australian Open per arrivare pronto a Melbourne. So che devo partire più indietro quest'anno, ma sono carico".