Nick Kyrgios non parteciperà agli Australian Open 2024, in programma dal prossimo 14 gennaio. L'idolo dei tifosi australiani lo ha annunciato su OnlyFans: "E' stato un anno difficile, sto tornando lentamente e ho qualche problema al polso. E' un colpo al cuore, ma per tornare al top ho bisogno di ancora un po' di tempo"

La notizia nessun australiano avrebbe voluto sentire è arrivata tramite un video su OnlyFans: Nick Kyrgios non giocherà gli Australian Open 2024, al via il 14 gennaio a Melbourne. A spiegarlo è stato il 28enne tennista di Canberra sulla piattaforma per adulti su cui era sbarcato appena 24 ore prima: "Ho ovviamente avuto un anno davvero difficile a causa dell'infortunio, ho subito l'intervento al ginocchio e sono tornato un po' troppo presto, il che mi ha fatto rallentare un po' e ho avuto alcuni problemi al polso - ha detto -. Non posso partecipare agli Australian Open". Kyrgios è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio durante gli Australian Open 2023 dopo aver subito una lesione al menisco laterale, giocando una sola partita in stagione. L'ex numero 13 del mondo, che in questo momento non è in classifica, ha anche riportato una lesione al legamento del polso della mano destra mentre si allenava a Maiorca prima di Wimbledon: da allora non ha più giocato.