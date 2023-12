La stagione del tennis prende il via con l'esaltante prospettiva di avere sempre tra i protagonisti un giocatore italiano. Sinner è l'uomo più atteso dopo lo straordinario finale di anno, con la ciliegina della Davis: ora si aspetta il salto negli Slam. Ma la pattuglia azzurra è talentuosa con Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini pronti a sfruttare la scia di Jannik. Una stagione da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW

giocatore italiano . È con questo spirito che prende il via il 2024 del tennis (da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW ).

di settembre. Invece da subito, e per ben 11 mesi, un’ intera stagione di tornei in cui

Jannik Sinner, l'uomo più atteso

Con un nome su tutti, ovviamente: quello di Jannik Sinner. Il suo bilancio stagionale

di 64 vittorie e 15 sconfitte nel 2023 lo ha portato dal diciassettesimo posto in

classifica di fine gennaio (dopo l’Australian Open) al quarto attuale, con una

progressione impressionante non solo per quantità ma soprattutto per qualità.

È il 20-2 tra Pechino e Malaga che ha messo concretamente a frutto tutti i progressi

già visti nel corso dell’anno. Dalla fine di settembre Sinner ha vinto due ATP 500:

Pechino (che si è rivelato il più forte di sempre come campo di partecipazione tra i

tornei di quella categoria) e Vienna, raggiunto la finale delle ATP Finals e si è rivelato

determinante per il successo azzurro in Davis a Malaga, con anche due successi in

doppio. Le due sole sconfitte in questo periodo sono arrivate in circostanze diverse. A Shanghai, reduce dall’impegnativa settimana di Pechino, ha perso in ottavi con Ben Shelton una partita in cui è stato comunque a due punti dal match. La sconfitta più dura è stata ovviamente quella della finale di Torino, contro Novak Djokovic già battuto nel girone e poi ricomparso la domenica. Sicuramente in quel momento il match più importante della carriera di Jannik, ancor più della semifinale di Wimbledon persa sempre contro il serbo. Per di più con un avversario che di incontri così pesanti in carriera ne ha giocati a decine.