Gli obiettivi di Jannik Sinner per il 2024 sono importanti, ma lui continua a rimanere con i piedi per terra. "Essere famoso mi sorprende, ogni tanto mi viene da ridere. Ma è importante essere un esempio per i giovani", ha dichiarato il tennista azzurro in una lunga intervista rilasciata a 'La Stampa' che lo ha premiato per la 46esima edizione di “Campione dell'anno. Le Olimpiadi sono un suo obiettivo per il 2024. "I Giochi stanno sul mio calendario, sarà molto particolare tornare al Roland Garros per il torneo olimpico. Per quanto riguarda il doppio vedremo cosa si decide, mi sono divertito molto con Lorenzo durante la finale della Coppa Davis". Ma non solo, il programma è ricco. Sono gli Slam l'obiettivo per il 2024? "I Grandi Slam sono importantissimi ma non dimentichiamo i Masters 1000 che contano anche tanto. Spero di poter mostrare un livello molto alto in questi eventi chiave e quindi stabilizzare la mia classifica. Voglio tornare a Torino per le Atp Finals e per farlo devo essere costante durante tutta la stagione".