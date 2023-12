Match di qualificazione interrotto per un po' a causa della presenza di un rettile velenoso in campo: lo ha segnalato prontamente uno spettatore. Necessario l'intervento di un esperto per mettere in sicurezza sia i presenti che il rettile. La partita è poi ripresa regolarmente con il successo ottenuto dall'austriaco

In Australia saranno anche abituati, ma un serpente velenoso lascia sempre col fiato sospeso. Soprattutto se spunta in campo durante una partita di tennis. E così è accaduto nelle qualificazioni dell'Atp Brisbane, quando uno Pseudonaja textilis, meglio conosciuto come bruno orientale, è diventato per un po’ il protagonista del match tra Dominic Thiem e James McCabe. La gara è stata interrotta per un po' dopo la segnalazione di uno spettatore ed è stato necessario l'intervento di un esperto per portare via il rettile e mettere in sicurezza sia i presenti che lo stesso esemplare. Il match è poi stato vinto in rimonta dall'austriaco con il punteggio di 2-6, 7-6(4), 6-4.