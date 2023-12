Tornato in campo dopo 347 giorni, il maiorchino ha perso in coppia con Lopez contro gli australiani Purcell-Thompson. Nella notte italiana tra lunedì e martedì il debutto in singolare contro Thiem, remake delle finali del Roland Garros 2018-2018. L'austriaco, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato Zeppieri nel round decisivo. Nadal in conferenza: "Ultima volta in Australia? Percentuale alta, ma..." AL VIA UNA GRANDE STAGIONE DI TENNIS SU SKY



Dall'Australia all'Australia. Rafael Nadal è tornato in campo ufficialmente 347 giorni dopo l'ultima volta nell'ATP 250 di Brisbane, torneo che segna il rientro nel circuito dello spagnolo dopo un anno di stop per infortunio. In attesa del debutto in singolare, lo spagnolo ha rotto il ghiaccio in doppio. In coppia con Marc Lopez, i due spagnoli hanno perso con un doppio 6-4 contro gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Un match per ritrovare il feeling con il campo: apparso inizialmente fuori fase, Nadal è cresciuto alla distanza, soprattutto nel rendimento al servizio.

In singolare contro Thiem Nadal tornerà in campo nella notte italiana tra lunedì e martedì (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) per l'esordio in singolare. L'avversario sarà Dominic Thiem che ha superato le qualificazioni eliminando Giulio Zeppieri con lo score di 3-6, 6-4, 6-4. Quello tra l'austriaco e Nadal sarà il 16° confronto in carriera, remake delle finali del Roland Garros 2018 e 2019, entrambe vinte da Rafa che è avanti 9-6 nei precedenti.

"Ultima volta in Australia? Percentuale alta, ma..." Intanto Rafael Nadal non esclude un ritorno da giocatore in Australia nel 2025. Lo spagnolo ha dichiarato nei mesi scorsi che questa "probabilmente" sarà l'ultima stagione, ma mai dire mai: "Non posso prevedere cosa accadrà al 100% nel mio futuro - ha ammesso in conferenza stampa - Ecco perché ho detto probabilmente. Ovvialmente è alta la percentuale che questa sia l'ultima volta che gioco in Australia, ma se il prossimo anno sarò ancora qui non ripetetemi 'Hai detto che questa sarà la tua ultima stagione', perché non l'ho detto". leggi anche I tennisti attesi nel 2024 tra ritorni e rivincite

RAFAEL NADAL A giugno compirà 38 anni, ma se esiste qualcuno in grado di compiere un ennesimo miracolo sportivo, risponde al nome di Rafa Nadal. Il 22 volte campione Slam, oggi numero 670 ATP, tornerà in campo nell'ATP 250 di Brisbane quasi un anno dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open contro lo statunitense Mackenzie McDonald. A meno di risultati clamorosi, per Nadal questo sarà l'ultimo anno in tour, ma gli obiettivi rimangono ambiziosi come sempre: Roland Garros e medaglia alle Olimpiadi di Parigi. MARIN CILIC Classe 1988 e fermo da un anno dopo un'operazione al ginocchio, anche Marin Cilic è tra chi ritroverà il campo nel 2024. Il croato, campione agli US Open nel 2014, ripartirà dall'ATP 250 di Hong Kong e da un ostico primo turno contro Jan Lennard Struff, "comeback player of the year" nel 2023. A 35 anni, Cilic, ex numero 3 al mondo, e oggi numero 672 ATP, oltre al titolo a Flushing Meadows, vanta altre due finali Major (a Wimbledon e agli Australian Open) e una semifinale al Roland Garros. DENIS SHAPOVALOV Non così titolato come Nadal e Cilic, ma giovane e affamato: per Denis Shapovalov, attualmente numero 109 ATP, la ripartenza inizierà agli Australian Open, Slam al quale il canadese si è iscritto con il ranking protetto. Considerato uno tra i talenti più puri della propria generazione, Shapovalov per ora ha disatteso in carriera le aspettative, con soltanto un titolo ATP e un best ranking da numero 10 al mondo. Il tempo, però, sorride al canadese, che ha ancora 24 anni.