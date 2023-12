Il 2024 sarà l'anno dei grandi ritorni: dall'ultimo ballo di Nadal al desiderio di rivincita di Berrettini e Shapovalov, da Osaka, Wozniacki e Kerber che vogliono vincere da mamme, a Raducanu che vuole scrollarsi di dosso l'etichetta di "one Slam wonder", passando per Cilic, Raonic e Anisimova, i nomi da tenere d'occhio non mancano.

A cura di Michela Curcio

