Svago sui kart per Jannik Sinner. In attesa del rientro (dal 13 aprile potrà tornare ad allenarsi su qualsiasi campo, poi il 4 maggio scadrà la sospensione), il n. 1 al mondo ha trascorso una giornata al circuito internazionale di Busca, in provincia di Cuneo (che ha pubblicato le foto sul proprio account ufficiale). Con lui c'erano gli amici piloti Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone, con cui aveva trascorso anche il Capodanno a Monte-Carlo