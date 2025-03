La classifica dei giocatori più giovani a vincere un Masters 1000

Con i suoi 19 anni e 210 giorni, Jakub Mensik entra nel ristretto club dei giocatori più giovani a essersi imposti in un Masters 1000 grazie al trionfo di Miami in finale contro Novak Djokovic. Ecco la classifica con la Top-10, con tanto Nadal e Alcaraz. Spoiler: non ci sono né Federer, né Djokovic e nemmeno Sinner

MENSIK TRIONFA A MIAMI: DJOKOVIC KO