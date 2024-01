Musetti ritrova la vittoria: Wong ko in 2 set

Dopo sei sconfitte consecutive, Lorenzo Musetti ritrova il sorriso. Il carrarese inizia bene il 2024, battendo il debuttante Chak Lam Coleman Wong nel primo turno dell'ATP 250 di Hong Kong con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 46 minuti. Vincere era importante per Lorenzo per ritrovare quella fiducia persa nel 2023, ma soprattutto la vittoria che mancava dal 29 settembre contro Khachanov a Pechino. Il compito non è stato semplice per l'azzurro contro il 19enne di Hong Kong, al primo torneo ATP in carriera e in tabellone grazie a una wild card. Musetti ha rischiato soprattutto nel finale, quando ha servito per il match sul 5-3, subendo il controbreak di Wong, sempre in spinta sulle palle senza peso dell'italiano. La reazione di Lorenzo, però, è stata immediata con un nuovo break di vantaggio e il turno di battuta decisivo sul 6-5, recuperando da 0-30.