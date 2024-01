Niente da fare per l'Italia, che viene eliminata nella fase a gironi della United Cup dopo il ko per 3-0 con la Francia. Alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney, nel primo singolare Lorenzo Sonego, n.46 del ranking, viene battuto con un doppio 6-4 da Adrian Mannarino, n.22 ATP e in gran giornata al servizio: due ace e un doppio fallo ma il 71% di prime in campo e nessuna palla break concessa. Fatale è stata la sconfitta di Jasmine Paolini, n.30 WTA, che ha ceduto 6-4, 5-7, 6-4, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, a Caroline Garcia, n.20 del ranking. A risultato compromesso, è arrivata anche la sconfitta nel doppio misto con Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin (capitano giocatore) che hanno avuto la meglio per 7-6, 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, su Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli. Il team transalpino ha chiuso così al primo posto nel Gruppo D centrando l’ingresso nei quarti dove affronterà la Norvegia. Il team azzurro saluta la competizione da ultimo nel girone, dopo il ko di sabato 2-1 contro la Germania.