Sara Errani entra nel tabellone principale degli Australian Open per la 12^ volta in carriera. L'azzurra sfrutta infatti il ritiro della statunitense Madison Keys, che ha dato forfait a causa di un infortunio alla spalla. "Sfortunatamente - ha scritto sui suoi profili social la n°13 del mondo - il mio staff medico mi ha consigliato di ritirarmi dall'Australian Open. Ovviamente non è la notizia migliore per iniziare la stagione ma so che sto facendo la cosa giusta per il mio corpo. Adoro Melbourne e i tifosi che ci sono lì e non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo". Il miglior risultato di Errani nello Slam australiano è il quarto di finale del 2012: per lei sarà la 47^ partecipazione a uno Slam, quinta di sempre tra le azzurre dietro a Schiavone, Farina, Vinci e Pennetta. Gli Aus Open prenderanno il via il 14 gennaio e saranno visibili su Sky