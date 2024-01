Saranno quattro i tennisti italiani che si giocheranno il pass per l'ingresso nel main-draw degli Australian Open (dal 14 gennaio in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky). Autoritaria vittoria per Flavio Cobolli, 2^ testa di serie delle quali: il 21enne romano, n.102 ATP, ha battuto 6-4, 6-3 il tedesco Benjamin Hassan, n.150 del ranking, e venerdì si giocherà l’ingresso con l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, n.207 ATP, mai affrontato in carriera. Avanza anche Stefano Napolitano, n.229 del ranking, che ha superato in rimonta 1-6, 6-4, 6-2 il tedesco Rudolf Molleker, n.194 ATP: ultimo ostacolo per il 28enne di Biella sarà lo slovacco Lukas Klein, n.164 ATP, mai affrontato in carriera. Giulio Zeppieri, n.135 ATP e 26esima testa di serie, ha regolato 6-2, 6-3 il bosniaco Damir Dzumhur, n.160 del ranking: il 22enne di Latina si giocherà la qualificazione con l’elvetico Alexander Ritschard, n.198 ATP (non ci sono precedenti). Bene anche Andrea Vavassori, n.155 del ranking, che ha liquidato 6-1, 6-3 il belga Kimmer Coppejans, n.183 ATP: ultimo ostacolo per il 28enne torinese l’ungherese Mate Valkusz, n.214 del ranking (sfida inedita). Escono di scena invece Nardi, Gaio, Bonadio, Bellucci e Passaro.