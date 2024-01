Lorenzo Musetti esce ai quarti di finale di Adelaide: la spunta il kazako Bublik, che annulla un match point e si impone con i parziali di 6-3, 6-7, 7-5 in oltre due ore e mezza di gioco. Il torneo di Adelaide è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW fino a sabato

Lorenzo Musetti esce con qualche rammarico ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide. L'azzurro, quarta testa di serie del seeding, è stato superato dal kazako Alexander Bublik (8). 6-3, 6-7, 7-5 il punteggio, con l'azzurro che nel terzo set ha sprecato un match-point in risposta e ha anche avuto l'opportunità di servire per il match. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.